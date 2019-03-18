У Києві сьогодні вранці через ремонт Шулявського шляхопроводу на правому березі утворилися серйозні затори.

Ремонт Шулявського шляхопроводу спровокував затори на вулиці Миколи Василенка, Великій Кільцевій дорозі, на проспекті Перемоги і Академіка Палладіна.

Стоять також Харківське шосе і міст Патона.

Рух ускладнений і на вулицях В’ячеслава Чорновола, Костянтинівській та Набережно-Хрещатицькій. Затори скували декілька проспектів: Валерія Лобоновского, Юрія Гагаріна Леся Курбаса і Повітрофлотський.

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Нагадаємо, що з 16 березня 2019 року Шулявський міст закрили на ремонт, тому змінилися маршрути громадського транспорту.

Джерело: Google Maps