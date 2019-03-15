З 17 березня 2019 року Шулявський міст закриють на ремонт, тому зміняться маршрути громадського транспорту.

Шулявський міст 17 березня 2019 року закривають на ремонт. У зв’язку з цим закривається рух тролейбусів маршрутів №№ 22, 27, 42 та вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту.

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Тролейбуси маршруту № 21К Вул. Кадетський гай – Індустріальний шляхопровід.

Тролейбуси маршруту № 22К Міжнародний аеропорт Київ (Жуляни) – Індустріальний шляхопровід.

Тролейбуси маршруту № 27К Зал. ст. Київ – Волинський – Індустріальний шляхопровід.

Тролейбуси маршруту № 27А Ст. м. Почайна – вул. Дегтярівська.

Тролейбуси маршруту № 30К Вул. Милославська – вул. Дегтярівська.

Тролейбуси маршруту № 42Д Ст. м. Либідська – зал. ст. Київ –Волинський.

Автобуси маршруту № 27ТР Вул. Дегтярівська – Індустріальний шляхопровід.

Тролейбуси маршруту № 30 від вул. Милославської до вул. Дорогожицької за власним маршрутом, далі – вул. Дорогожицька – вул. Ризька (у зворотному напрямку без заїзду на вул. Ризьку) – вул. Дорогожицька – вул. Юрія Іллєнка – ст. м. Лук’янівська – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – Севастопольська площа – далі до вул. Кадетський Гай за власним маршрутом.

Автобуси маршруту № 2 Вулиця Булгакова – вулиця Шолуденка у напрямку вул. Шолуденка трасою: від вул. Булгакова до б-ру Вацлава Гавела за власним маршрутом, далі – вул. Миколи Василенка – просп. Перемоги до вул. Гарматної, далі за власним маршрутом.