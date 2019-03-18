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Факты / Украина

Кремль уже понимает, что аннексия Крыма вылезет ему боком – Климкин

Крым стал для Кремля опасной добычей и неподъемным бременем, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды.

Павло Клімкін

РФ уже никогда не удастся приживить полуостров к себе, даже ближайшие союзники Москвы отказались признать легитимность грабежа, чтобы не упасть в глазах международного сообщества, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

– Россия все больше напоминает вора, который не знает, что ему делать с краденым, но уже начинает понимать, что преступление неизбежно вылезет ему боком, – отметил дипломат.

В то же время Климкин признает, что процесс возвращения Крыма Украине будет очень сложным.

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Напомним, власти РФ планируют провести еще один“референдум” в Крыму, чтобы сделать оккупацию украинского полуострова “законной”.

 

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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