Крим став для Кремля небезпечною здобиччю та непідйомним тягарем, ціна якого набагато перевершує сумнівні політичні дивіденди.

РФ вже ніколи не вдасться приживити півострів до себе, навіть найближчі союзники Москви відмовилися визнати легітимність грабежу, аби не впасти в очах міжнародної спільноти, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

– Росія дедалі більше нагадує злодія, який не знає, що йому робити з краденим, але вже починає розуміти, що злочин неминуче вилізе йому боком, – зазначив дипломат.

Водночас Клімкін визнає, що процес повернення Криму Україні буде дуже складним.

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Нагадаємо, влада РФ планує провести іще один “референдум” в Криму, аби зробити окупацію українського півострова “законною”.