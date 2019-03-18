Власти РФ планируют провести еще один “референдум” в Крыму, чтобы сделать оккупацию украинского полуострова “законной”.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель заявила, что РФ активно заселяет Крым своими жителями, чтобы иметь возможность провести еще один “референдум” на полуострове.

По ее словам, для того, чтобы в Крыму никто не вспоминал Украину, туда завезли примерно 500-800 тыс. россиян.

– Чтобы не осталось проукраинского населения, которое помнит об Украине, которое жило при Украине. Особенно, чтобы не осталось активистов, – сказала член Меджлиса.

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Юксель считает, что российская пропаганда будет подавать второй референдум, как возможность договориться с Украиной и миром по Крыму.

Поэтому Кремль и заселяет полуостров сторонниками России, в частности, сотрудниками силовых структур.

К слову, Германия осудила оккупацию Крыма Россией и назвала этот акт роковым правонарушением.