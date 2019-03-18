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Факты / Украина

Россия хочет провести еще один “референдум” в Крыму – Меджлис

Власти РФ планируют провести еще один “референдум” в Крыму, чтобы сделать оккупацию украинского полуострова “законной”.

Россия хочет провести еще один “референдум” в Крыму – Меджлис

Член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель заявила, что РФ активно заселяет Крым своими жителями, чтобы иметь возможность провести еще один “референдум” на полуострове.

По ее словам, для того, чтобы в Крыму никто не вспоминал Украину, туда завезли примерно 500-800 тыс. россиян.

– Чтобы не осталось проукраинского населения, которое помнит об Украине, которое жило при Украине. Особенно, чтобы не осталось активистов, – сказала член Меджлиса.

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Юксель считает, что российская пропаганда будет подавать второй референдум, как возможность договориться с Украиной и миром по Крыму.

Поэтому Кремль и заселяет полуостров сторонниками России, в частности, сотрудниками силовых структур.

К слову, Германия осудила оккупацию Крыма Россией и назвала этот акт роковым правонарушением.

Источник: Эпрессо

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