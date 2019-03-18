Первая половина лета в Украине будет холодной, а после 15 августа уже начнется ранняя и длинная осень.

В начале июня на западе будет 15-17 градусов, а в центре и на востоке – около 17-19, прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

При этом с середины июня, по ее словам, ожидается похолодание – с градом, сильными ливнями и шквальными ветрами.

Мартазинова говорит, что первая половина лета не подойдет для отдыха.

– Лето наше стало короче…начинается с середины июня и заканчивается в середине августа, – отметила она.

Читайте: +14 и дожди: погода в Украине на неделю (КАРТА)

Ранее синоптики рассказали, что весна будет достаточно теплая, лишь в начале апреля и в конце мая ожидаются похолодания.