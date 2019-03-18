Перша половина літа в Україні буде холодною, а після 15 серпня вже розпочнеться рання і довга осінь.

На початку червня на заході буде 15-17 градусів, а в центрі і на сході – близько 17-19, прогнозує завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова.

При цьому з середини червня, за її словами, очікується похолодання – з градом, сильними зливами і шквальними вітрами.

Мартазінова каже, що перша половина літа не підійде для відпочинку.

– Літо наше стало коротше…починається з середини червня і закінчується в середині серпня, – зазначила вона.

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Раніше синоптики розповіли, що весна буде досить тепла, лише на початку квітня і в кінці травня очікуються похолодання.