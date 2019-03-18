На кордоні з Україною помітили ешелон військової техніки Росії.
Відео було знято у Ростовській області.
Ешелон переправляв важку військову техніку. Її використання заборонено мінськими домовленостями.
Відео виклав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
– Блукаючий військовий ешелон з важким озброєнням. Швидше за все, чергова ротація в у “воєнторзі” або на “шахтах Донбасу”, – написав він.
Також повідомляється, що відео від 16 березня 2019 року.
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До речі, раніше повідомлялося, що Росія перед президентськими виборами збільшила поставки боєприпасів та пального на Донбас.
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