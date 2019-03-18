У понеділок, 18 березня, в Україні очікується сонячна погода, дощів не прогнозується.

Сьогодні, 18 березня, в Україні буде тепла весняна погода, стовпчики термометрів піднімуться до 14-16 градусів вище нуля, вночі 1-3 градуси.

На сході України температура повітря вдень прогріється до 12 градусів вище нуля, вночі 0-2°.

На півдні вдень 12-15 вище нуля, вночі 0-5°.

У центрі країни стовпчики термометрів піднімуться до +16 градусів. У Києві сьогодні 14-16 градусів тепла.

На заході можливі дощі, вдень там 9-17 градусів, вночі 0-6°.

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До речі, раніше ми писали, коли в Україну прийде справжня весна.

Джерело: Укргідрометцентр