PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 18 березня (КАРТА)

У понеділок, 18 березня, в Україні очікується сонячна погода, дощів не прогнозується.

погода в Украине

Сьогодні, 18 березня, в Україні буде тепла весняна погода, стовпчики термометрів піднімуться до 14-16 градусів вище нуля, вночі 1-3 градуси.

На сході України температура повітря вдень прогріється до 12 градусів вище нуля, вночі 0-2°.

На півдні вдень 12-15 вище нуля, вночі 0-5°.

У центрі країни стовпчики термометрів піднімуться до +16 градусів. У Києві сьогодні 14-16 градусів тепла.

На заході можливі дощі, вдень там 9-17 градусів, вночі 0-6°.

Читайте: Підготувати авто до весни: коли міняти гуму та ще 7 порад

До речі, раніше ми писали, коли в Україну прийде справжня весна.

Джерело: Укргідрометцентр

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка