Влада РФ планує провести іще один “референдум” в Криму, аби зробити окупацію українського півострова “законною”.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель заявила, що РФ активно заселяє Крим своїми жителями, аби мати змогу провести іще один “референдум” на півострові.

За її словами, для того, аби в Криму ніхто не згадував Україну, туди завезли приблизно 500-800 тис. росіян.

– Щоб не залишилося проукраїнського населення, яке пам’ятає про Україну, яке жило при Україні. Особливо, щоб не залишилося активістів, – сказала член Меджлісу.

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Юксель вважає, що російська пропаганда подаватиме другий референдум, як можливість домовитися з Україною та світом щодо Криму.

Тому Кремль й заселяє півострів прихильниками Росії, зокрема, співробітниками силових структур.

До слова, Німеччина засудила окупацію Криму Росією і назвала цей акт фатальним правопорушенням.