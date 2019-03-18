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Росія хоче провести ще один “референдум” в Криму – Меджліс

Влада РФ планує провести іще один “референдум” в Криму, аби зробити окупацію українського півострова “законною”.

Росія хоче провести ще один “референдум” в Криму – Меджліс

Член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель заявила, що РФ активно заселяє Крим своїми жителями, аби мати змогу провести іще один “референдум” на півострові.

За її словами, для того, аби в Криму ніхто не згадував Україну, туди завезли приблизно 500-800 тис. росіян.

– Щоб не залишилося проукраїнського населення, яке пам’ятає про Україну, яке жило при Україні. Особливо, щоб не залишилося активістів, – сказала член Меджлісу.

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Юксель вважає, що російська пропаганда подаватиме другий референдум, як можливість домовитися з Україною та світом щодо Криму.

Тому Кремль й заселяє півострів прихильниками Росії, зокрема, співробітниками силових структур.

До слова, Німеччина засудила окупацію Криму Росією і назвала цей акт фатальним правопорушенням.

Джерело: Еспресо

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