На Авдеевском направлении в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе ВСУ сбили беспилотник боевиков.
В зоне проведения ООС на Донбассе ВСУ сбили беспилотник боевиков.
БПЛА совершал полет над позициями украинских подразделений и пытался уточнить построение системы обороны и разоблачить системы огня подразделений ООС.
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– Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была приостановлена, а очередной БПЛА противника уничтожен, – говорится в сообщении.
Сбитый БПЛА передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.
ВСУ уничтожили беспилотник боевиков / 3 фотографии
К слову, на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5 оккупанты обстреляли школу.
Источник: ООС
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