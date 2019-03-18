На Авдеевском направлении в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе ВСУ сбили беспилотник боевиков.

В зоне проведения ООС на Донбассе ВСУ сбили беспилотник боевиков.

БПЛА совершал полет над позициями украинских подразделений и пытался уточнить построение системы обороны и разоблачить системы огня подразделений ООС.

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– Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была приостановлена, а очередной БПЛА противника уничтожен, – говорится в сообщении.

Сбитый БПЛА передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.













ВСУ уничтожили беспилотник боевиков / 3 фотографии

К слову, на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5 оккупанты обстреляли школу.

Источник: ООС