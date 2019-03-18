На Авдіївському напрямку в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі ЗСУ збили безпілотник бойовиків.

У зоні проведення ООС на Донбасі ЗСУ збили безпілотник бойовиків.

БПЛА здійснював політ над позиціями українських підрозділів і намагався уточнити побудову системи оборони і викрити системи вогню підрозділів ООС.

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– Завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів, провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений, – йдеться в повідомленні.

Збитий БПЛА передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації.













ЗСУ знищили безпілотник бойовиків / 3 фотографии

До слова, на Донбасі в районі населеного пункту Золоте-5 окупанти обстріляли школу.

Джерело: ООС