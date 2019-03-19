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Клімкін: Росія ввела Мінські домовленості в кому

Вивести Мінські домовленості зі стану так званої коми може тільки Росія.

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Мінські домовленості знаходяться в комі і вивести їх звідти може тільки Росія, якщо забере свої війська з окупованих територій.

За словами Клімкіна, Росія несе відповідальність за те, що Мінські домовленості опинилися в комі і вона повинна вивести їх з цього стану.

Він вважає, що Кремль не хоче приймати рішення щодо виходу з Донбасу, оскільки намагається використовувати окуповані території для торгу.

– Звичайно, це пов’язано з виборами, але ще більше – зі звичайною базарною торгівлею, яку Росія намагається вести з євроатлантичною спільнотою, – сказав міністр закордонних справ.

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Клімкін додав, що Україні вдається зберегти на порядку денному ЄС питання протидії російській загрозі.

До слова, учасники переговорів у Тристоронній контактній групі від України вважають, що в Мінську повинні обговорювати питання деокупації Криму.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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