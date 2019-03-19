Россия переселила в оккупированный Крым от 500 тыс. до одного миллиона россиян.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров во время Свобода слова на ICTV.

– Они с одной стороны вытесняют нелояльное к оккупантам население – крымских татар и этнических украинцев, а с другой – завозят россиян сотнями тысяч. Разные эксперты называют от 500 тыс. до 1 млн людей, которых Россия уже поселила в Крым, – сказал он.

По его словам, таким образом Россия пытается остаться на оккупированном полуострове, хотя понимает, что придется уйти из Крыма.

Читайте: Кремль уже понимает, что аннексия Крыма вылезет ему боком – Климкин

Напомним, власти РФ планируют провести еще один“референдум” в Крыму, чтобы сделать оккупацию украинского полуострова “законной”.