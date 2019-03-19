Росія переселила в окупований Крим від 500 тис. до одного мільйона росіян.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров під час Свобода слова на ICTV.

– Вони з одного боку витісняють нелояльное до окупантів населення – кримських татар і етнічних українців, а з іншого – завозять росіян сотнями тисяч. Різні експерти називають від 500 тис. до 1 млн людей, яких Росія вже поселила в Крим, – сказав він.

За його словами, таким чином Росія намагається залишитися на окупованому півострові, хоча розуміє, що доведеться піти з Криму.

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Нагадаємо, влада РФ планує провести іще один “референдум” в Криму, аби зробити окупацію українського півострова “законною”.