PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

РФ переселила в Крим до мільйона росіян – Чубаров

Росія переселила в окупований Крим від 500 тис. до одного мільйона росіян.

Рефат Чубаров

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров під час Свобода слова на ICTV.

– Вони з одного боку витісняють нелояльное до окупантів населення – кримських татар і етнічних українців, а з іншого – завозять росіян сотнями тисяч. Різні експерти називають від 500 тис. до 1 млн людей, яких Росія вже поселила в Крим, – сказав він.

За його словами, таким чином Росія намагається залишитися на окупованому півострові, хоча розуміє, що доведеться піти з Криму.

ЧитайтеКремль вже розуміє, що анексія Криму вилізе йому боком – Клімкін

Нагадаємо, влада РФ планує провести іще один “референдум” в Криму, аби зробити окупацію українського півострова “законною”.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З Путіним кашу не їстиму – Порошенко
Кремль вже розуміє, що анексія Криму вилізе йому боком – Клімкін
Справа українських моряків: РФ призначила психіатричну експертизу
Цинічне ігнорування статуту ООН! Реакція України на візит Путіна у Крим
Повернення Криму Україні: Волкер виключає силовий варіант
Це Україна! НАТО закликало РФ повернути Крим
Росія хоче провести ще один “референдум” в Криму – Меджліс
Путіна тягне на місце злочину – Чубаров
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка