Центральная избирательная комиссия увеличила количество избирательных бюллетеней до 260 тыс.

Накануне выборов президента 2019 ЦИК увеличила количество избирательных бюллетеней на 260 тыс. для первого тура.

Согласно данным системы ProZorro, в договоре с полиграфкомбинатом Украина было заказано в печать 60,36 млн бюллетеней, которые сначала распределялись поровну – по 30,18 млн на каждый тур.

Но 12 марта ЦИК перенесла 263 тыс. бюллетеней со второго на первый тур.

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В Центризбиркоме в дополнительном соглашении объяснили, что в первом туре могут принять участие 30,44 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей, который по состоянию на 7 марта насчитывал 29,94 млн человек.

Ранее Факты ICTV писали сколько зарабатывают члены ЦИК перед выборами.

Источник: ProZorro