PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

ЦИК увеличила количество бюллетеней для первого тура на 260 тыс

Центральная избирательная комиссия увеличила количество избирательных бюллетеней до 260 тыс.

Вибори в Україні

Накануне выборов президента 2019 ЦИК увеличила количество избирательных бюллетеней на 260 тыс. для первого тура.

Согласно данным системы ProZorro, в договоре с полиграфкомбинатом Украина было заказано в печать 60,36 млн бюллетеней, которые сначала распределялись поровну – по 30,18 млн на каждый тур.

Но 12 марта ЦИК перенесла 263 тыс. бюллетеней со второго на первый тур.

Читайте: Выборы президента Украины: полный список кандидатов

В Центризбиркоме в дополнительном соглашении объяснили, что в первом туре могут принять участие 30,44 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей, который по состоянию на 7 марта насчитывал 29,94 млн человек.

Ранее Факты ICTV писали сколько зарабатывают члены ЦИК перед выборами.

Источник: ProZorro

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новые лица команды Зеленского: кто они
Как голосовать на выборах не по месту прописки
Выборы президента Украины 2019: когда состоятся и дата второго тура
Выборы 2019: лидеры соцопроса не изменились
Зеленский рассказал, когда представит ключевую пятерку своей команды
Выборы 2019: как будут голосовать на самом отдаленном участке в Антарктиде
Мертвые души, карусели и исчезающие чернила – схемы фальсификаций в день выборов
Выборы президента Украины: полный список кандидатов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка