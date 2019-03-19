Центральна виборча комісія збільшила кількість виборчих бюлетенів до 260 тис.

Напередодні виборів президента 2019 ЦВК збільшила кількість виборчих бюлетенів на 260 тис. для першого туру.

Відповідно до даних системи ProZorro, у договорі з поліграфкомбінатом Україна було замовлено до ​​друку 60,36 млн бюлетенів, які спочатку розподілялися порівну – по 30,18 млн на кожен тур.

Але 12 березня ЦВК перенесла 263 тис. бюлетенів з другого на перший тур.

Читайте: Вибори президента України: повний список кандидатів

У Центрвиборчкомі в додатковій угоді пояснили, що в першому турі можуть взяти участь 30,44 млн осіб. Про це свідчать дані Державного реєстру виборців, який станом на 7 березня нараховував 29,94 млн осіб.

Раніше Факти ICTV писали скільки заробляють члени ЦВК перед виборами.

Джерело: ProZorro