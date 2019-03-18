Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Факты ICTV публикуют полный список кандидатов на пост главы государства.

Кандидаты на президентские выборы 2019 года в Украине подать документы могли до 3 февраля.

На выборы президента Украины Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

Уже 6 кандидатов сняли свои кандидатуры в пользу других претендентов на пост президента Украины.

Андрей Садовый, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Евгений Мураев в пользу Александра Вилкула, а Сергей Кривонос в пользу Петра Порошенко. В свою очередь, Сергей Тарута принял решение объединиться с командой Юлии Тимошенко.

Полный список кандидатов на президентские выборы 2019 в Украине:

Виталий Скоцик (Самовыдвиженец) Александр Ващенко (Самовыдвиженец) Игорь Шевченко (Самовыдвиженец) Сергей Каплин (Социал-демократическая партия) Валентин Наливайченко (Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко Справедливость) Александр Вилкул (Оппозиционный блок – Партия мира и развития) Юлия Тимошенко Александр Данилюк (Самовыдвиженец) Илья Кива (Социалистическая партия Украины) Анатолий Гриценко Юлия Литвиненко (Самовыдвиженец) Юрий Тимошенко (Самовыдвиженец) Василий Журавлев (Партия Стабильность) Виктор Кривенко (Народный рух Украины) Андрей Новак (Партия Патриот) Петр Порошенко Сергей Носенко (Самовыдвиженец) Инна Богословская (Самовыдвиженец) Руслан Кошулинский (Всеукраинское объединение Свобода) Александр Мороз (Социалистическая партия) Аркадий Корнацкий (Самовыдвиженец) Роман Насиров (Самовыдвиженец) Юрий Бойко Олег Ляшко Александр Шевченко (Партия УКРОП) Владимир Зеленский Николай Габер (Самовыдвиженец) Виктор Бондарь (Партия Видродження) Юрий Кармазин (Самовыдвиженец) Руслан Рыгованов (Самовыдвиженец) Роман Бессмертный (Самовыдвиженец) Виталий Куприй (Самовыдвиженец) Геннадий Балашов (Партия 5.10) Ольга Богомолец (Самовыдвиженец) Игорь Смешко (Самовыдвиженец) Владимир Петров (Самовыдвиженец) Юрий Деревянко (Партия Воля) Александр Соловьев (Партия Умная сила)

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Ранее Факты ICTV писали, что на выборы президента должно прибыть рекордное для независимой Украины количество наблюдателей.