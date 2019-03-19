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Факты / Украина

Военные ООС сбили вражеский ударный беспилотник

На Донецком направлении военные операции Объединенных сил сбили самодельный ударный беспилотник врага.

Військові ООС збили ворожий ударний безпілотник

Боевики пытался применять дрон для нанесения потерь силам ВСУ.

Однако их планам помешали средства радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные подстрелили дрон из стрелкового оружия.

Читайте: На Донбассе погиб 21-летний военный из Львовской области

– Враг еще раз убедился в эффективности системы ПВО на этом направлении, – отмечают в штабе ООС.

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Военные ООС сбили вражеский ударный беспилотник / 2 фотографии

Напомним, 18 марта на Авдеевском направлении в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе ВСУ сбили беспилотник боевиков.

ИсточникООС

Фото: ООС

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