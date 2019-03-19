На Донецькому напрямку військові операції Об’єднаних сил збили саморобний ударний безпілотник ворога.

Бойовики намагався застосовувати дрон для нанесення втрат силам ЗСУ.

Проте їхнім планам завадили засоби радіоелектронної боротьби.

Українські військові підстрелили дрон зі стрілецької зброї.

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– Ворог вкотре переконався в ефективності системи ППО на цьому напрямку, – зазначають у штабі ООС.









Військові ООС збили ворожий ударний безпілотник / 2 фотографии

Нагадаємо, 18 березня на Авдіївському напрямку в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі ЗСУ збили безпілотник бойовиків.

Джерело: ООС

Фото: ООС