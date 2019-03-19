PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Військові ООС збили ворожий ударний безпілотник

На Донецькому напрямку військові операції Об’єднаних сил збили саморобний ударний безпілотник ворога.

Військові ООС збили ворожий ударний безпілотник

Бойовики намагався застосовувати дрон для нанесення втрат силам ЗСУ.

Проте їхнім планам завадили засоби радіоелектронної боротьби.

Українські військові підстрелили дрон зі стрілецької зброї.

Читайте: На Донбасі загинув 21-річний військовий з Львівської області

– Ворог вкотре переконався в ефективності системи ППО на цьому напрямку, – зазначають у штабі ООС.

  • image
  • image
Військові ООС збили ворожий ударний безпілотник / 2 фотографии

Нагадаємо, 18 березня на Авдіївському напрямку в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі ЗСУ збили безпілотник бойовиків.

Джерело: ООС

Фото: ООС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка