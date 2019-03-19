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Факты / Украина

Поразят любую цель в Европе: РФ разместила в Крыму бомбардировщики

В оккупированном РФ Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3, которые могут уничтожить любую цель в Европе.

Поразят любую цель в Европе: РФ разместила в Крыму бомбардировщики

Россия подтвердила, что разместила в оккупированном Крыму бомбардировщики Ту-22М3, у которых есть возможность поражать цели на значительном расстоянии от аэродромов.

По словам председателя комитета Госдумы РФ по обороне Владимира Шаманова, вооружение Ту-22М3 способно уничтожить любую цель в Европе.

Кроме того, Россия разместила на оккупированном полуострове ракетные комплексы Искандер-М.

РФ использовала указанные бомбардировщики в Сирии, Афганистане и во время агрессии против Грузии. Они способны поражать цели на расстоянии 2,2 тис. км от аэродрома.

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К слову, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия завезла в оккупированный Крым более 500 тыс. россиян.

Источник: Интерфакс

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