В окупованому РФ Криму розмістили бомбардувальники Ту-22М3, які можуть знищити будь-яку ціль в Європі.

Росія підтвердила, що розмістила в окупованому Криму бомбардувальники Ту-22М3, в яких є можливість вражати цілі на значній відстані від аеродромів.

За словами голови комітету Держдуми РФ з оборони Володимира Шаманова, озброєння Ту-22М3 здатне знищити будь-яку ціль в Європі.

Крім того, Росія розмістила на окупованому півострові ракетні комплекси Іскандер-М.

РФ використовувала зазначені бомбардувальники у Сирії, Афганістані та під час агресії проти Грузії. Вони здатні вражати цілі на відстані 2,2 тис. км від аеродрому.

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До слова, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія завезла до окупованого Криму більше 500 тис. росіян.