Кабинет министров продлил контракт с правлением Нафтогаза на год.
Правительство в среду продлит контракт с главой Нафтогаза Андреем Коболевым еще на год.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
Контракт будет продлен при условии увеличения объемов добычи газа, уменьшения зарплаты вдвое и отсутствия бонусов.
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Кроме того, в условия также входят окончание реформы рынка газа и отделение газотранспортной системы Украины в подчинение независимому оператору, наращивание собственной добычи газа компанией, а также уменьшение зарплат Андрея Коболева и правления Нафтогаза до рыночного уровня.
Правление Нафтогаза ежеквартально будет отчитываться правительству о достижении поставленных в контракте целей.
Как сообщил Владимир Гройсман, конкурс на новое правление компании состоится 20 марта 2020 года.
Ранее Факты ICTV писали о том, что Нафтогаз снизил тарифы на газ для населения с апреля.
Фото: Андрей Коболев