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Факты / Украина

Кабмин продлил контракт с Коболевым на год

Кабинет министров продлил контракт с правлением Нафтогаза на год.

Кабмин продлил контракт с Коболевым на год

Правительство в среду продлит контракт с главой Нафтогаза Андреем Коболевым еще на год.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Контракт будет продлен при условии увеличения объемов добычи газа, уменьшения зарплаты вдвое и отсутствия бонусов.

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Кроме того, в условия также входят окончание реформы рынка газа и отделение газотранспортной системы Украины в подчинение независимому оператору, наращивание собственной добычи газа компанией, а также уменьшение зарплат Андрея Коболева и правления Нафтогаза до рыночного уровня.

Правление Нафтогаза ежеквартально будет отчитываться правительству о достижении поставленных в контракте целей.

Как сообщил Владимир Гройсман, конкурс на новое правление компании состоится 20 марта 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Нафтогаз снизил тарифы на газ для населения с апреля.

Фото: Андрей Коболев

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