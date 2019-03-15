Кабинет министров поручил Нафтогазу начать новые переговоры с МВФ о снижении цены на газ.

Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение Нафтогазу и Министерству финансов обсудить с МВФ возможности снижения цены на газ для населения.

Об этом он сообщил во время заседания парламента.

Владимир Гройсман отметил, что следует начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом, чтобы не допустить никаких повышений цен на газ для населения, опираясь на предложение Нафтогаза продавать газ населению дешевле.

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Премьер-министр также напомнил, что согласно постановлению правительства, цена на газ для населения не может превышать 8,55 грн за кубометр.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Нафтогаз нашел способ не повышать цену на газ для населения.