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Факти / Україна

Кабмін продовжив контракт з Коболєвим на рік

Кабінет міністрів продовжив контракт з правлінням Нафтогазу на рік.

Кабмін продовжив контракт з Коболєвим на рік

Уряд у середу продовжить контракт з головою Нафтогазу Андрієм Коболєвим ще на рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Контракт буде продовжено за умови збільшення обсягів видобутку газу, зменшення зарплати вдвічі та відсутності бонусів.

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Крім того, до умов також входять закінчення реформи ринку газу та відокремлення газотранспортної системи України в підпорядкування незалежному оператору, нарощення власного видобутку газу компанією, а також зменшення загальної зарплати Андрія Коболєва та правління Нафтогазу до ринкового рівня.

Правління Нафтогазу щокварталу буде звітувати уряду про досягнення поставлених у контракті цілей.

Як повідомив Володимир Гройсман, конкурс на нове правління компанії відбудеться 20 березня 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Нафтогаз знизив тарифи на газ для населення з квітня.

Фото: Андрій Коболєв

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