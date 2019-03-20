Нафтогаз в апреле предложит бытовым потребителям газ по цене на 2% ниже, установленной Кабмином.

В апреле цена кубометра газа для населения будет 8,38 вместо 8,55 грн.

– Это снижение стало возможным, потому что изменилась рыночная цена, и мы смогли закупить газ дешевле, – сообщает Нафтогаз.

В компании говорят, что рыночные цены на газ в апреле стали ниже регулируемую цену для населения, поэтому они предложили правительству отменить постановление, регулирующее цены для населения и требует поднять цены на 15% с 1 мая.

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На днях в Нафтогазе заявили, что у компании есть возможность не повышать цену на газ. При этом либерализацию поставок голубого топлива планируется провести с 1 апреля 2019 года. Это стало возможным благодаря снижению цены на газ на европейском рынке.

Источник: Нафтогаз