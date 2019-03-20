Киевская власть забрала с временно оккупированного Донбасса 60 осужденных.
Боевики передали киевской власти 60 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на временно оккупированной территории Донбасса.
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, люди продолжат отбывать наказание уже на подконтрольной украинской власти территории.
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Денисова также напомнила, что Киев в феврале забрал с временно оккупированного Донбасса 33 осужденных, а в декабре прошлого года 42.
– За последние три месяца нам удалось переместить с неподконтрольной территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко сказал, когда в ООН обсудят вопрос миротворцев на Донбассе.
Фото: Людмила Денисова