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Киев забрал из ОРЛО 60 осужденных – Денисова

Киевская власть забрала с временно оккупированного Донбасса 60 осужденных.

Киев забрал из ОРЛО 60 осужденных – Денисова

Боевики передали киевской власти 60 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, люди продолжат отбывать наказание уже на подконтрольной украинской власти территории.

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Киев забрал из ОРЛО 60 осужденных – Денисова / 13 фотографий

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Денисова также напомнила, что Киев в феврале забрал с временно оккупированного Донбасса 33 осужденных, а в декабре прошлого года 42.

– За последние три месяца нам удалось переместить с неподконтрольной территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сказал, когда в ООН обсудят вопрос миротворцев на Донбассе.

Фото: Людмила Денисова

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