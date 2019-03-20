Киевская власть забрала с временно оккупированного Донбасса 60 осужденных.

Боевики передали киевской власти 60 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, люди продолжат отбывать наказание уже на подконтрольной украинской власти территории.





















































Киев забрал из ОРЛО 60 осужденных – Денисова / 13 фотографий

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Денисова также напомнила, что Киев в феврале забрал с временно оккупированного Донбасса 33 осужденных, а в декабре прошлого года 42.

– За последние три месяца нам удалось переместить с неподконтрольной территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сказал, когда в ООН обсудят вопрос миротворцев на Донбассе.

Фото: Людмила Денисова