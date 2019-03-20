Київська влада забрала з тимчасово окупованого Донбасу 60 засуджених.

Бойовики передали київській владі 60 засуджених, які відбували покарання в тюрмах на тимчасово окупованій території Донбасу.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами,люди продовжать відбувати покарання вже на підконтрольній українській владі території.





















































Київ забрав з ОРЛО 60 засуджених – Денісова / 13 фотографий

Денісова також нагадала, що Київ у лютому забрав з тимчасово окупованого Донбасу 33 засуджених, а в грудні минулого року 42.

– За останні три місяці нам вдалося перемістити з непідконтрольної території Луганської області 135 ув’язнених, 22 з яких вже звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.