Київська влада забрала з тимчасово окупованого Донбасу 60 засуджених.
Бойовики передали київській владі 60 засуджених, які відбували покарання в тюрмах на тимчасово окупованій території Донбасу.
Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.
За її словами,люди продовжать відбувати покарання вже на підконтрольній українській владі території.
Київ забрав з ОРЛО 60 засуджених – Денісова / 13 фотографий
Денісова також нагадала, що Київ у лютому забрав з тимчасово окупованого Донбасу 33 засуджених, а в грудні минулого року 42.
– За останні три місяці нам вдалося перемістити з непідконтрольної території Луганської області 135 ув’язнених, 22 з яких вже звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.
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