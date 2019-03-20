Юрия Мешкова, который был первым и единственным президентом Крыма в 1994-1995 годах, подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток якобы за сопротивление сотрудникам полиции.

Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них два часа ему засчитают, когда его задержали 18 числа, рассказал атаман “Крымского казачества” Сергей Акимов.

Его задержали 18 марта российские силовики по заявлению неизвестного, сообщившего, что Юрий Мешков якобы находится в состоянии наркотического опьянения.

По словам самого Мешкова, во время осмотра у него не обнаружили следов алкогольного или наркотического опьянения.

Недавно Мешков раскритиковал власть полуострова за “измену” России во время аннексии Крыма.

Юрий Мешков – крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995). Когда эту должность отменила Верховная Рада, он жил в Москве в изгнании.

В 2011 году Мешков вернулся в Крым, но вскоре суд запретил ему въезд в Украину сроком на 5 лет.

После аннексии полуострова снова вернулся в Симферополь и пытался попасть в политическую жизнь.

Известен своими антиукраинскими заявлениями и поддержкой аннексии.

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Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, при каком условии Крым вернется в Украину.

Источник: Крим.Реалії

Фото: Крим.Реалії