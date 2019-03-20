Юрія Мєшкова, який був першим і єдиним президентом Криму в 1994-1995 роках, підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя заарештував на дві доби нібито за опір співробітникам поліції.

Мєшкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського, з них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа, розповів отаман “Кримського козацтва” Сергій Акімов.

Його затримали 18 березня російські силовики за заявою невідомого, який повідомив, що Юрій Мєшков нібито знаходиться в стані наркотичного сп’яніння.

За словами самого Мєшкова, під час огляду у нього не виявили слідів алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Нещодавно Мєшков розкритикував владу півострова за “зраду” Росії під час анексії Криму.

Юрій Мєшков – кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995). Коли цю посаду скасувала Верховна Рада, він жив у Москві у вигнанні.

У 2011 році Мєшков повернувся до Криму, але незабаром суд заборонив йому в’їзд в Україну терміном на 5 років.

Після анексії півострова знову повернувся до Сімферополя і намагався потрапити в політичне життя.

Відомий своїми антиукраїнськими заявами і підтримкою анексії.

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Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів, за якої умови Крим повернеться в Україну.

Джерело: Крим.Реалії

Фото: Крим.Реалії