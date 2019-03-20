Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 24 наблюдателей ОБСЕ, которые имеют российское гражданство.

Центральная избирательная комиссия не дала разрешения на регистрацию 24 наблюдателей на выборах президента Украины от ОБСЕ-БДИПЧ, у которых есть гражданство РФ, сообщила Ольга Айвазовская в Facebook.

По ее словам, указанная организация подала более 600 данных кандидатов в наблюдатели на выборах.

Свой запрет ЦИК обосновала действующим законодательством о выборах Президента Украины, в котором запрещается участие в наблюдательных миссиях граждан стран, которые Украина признала агрессором.

Также в наблюдатели не допускают граждан страны-оккупанта.

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К слову, количество бюллетеней в первом туре выборов президента увеличили на 260 тыс.