Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації 24 спостерігачів ОБСЄ, які мають російське громадянство.

Центральна виборча комісія не дала дозволу на реєстрацію 24 спостерігачів на виборах президента України від ОБСЄ-БДІПЛ, в яких є громадянство РФ, повідомила Ольга Айвазовська у Facebook.

За її словами, вказана організація подала більше 600 даних кандидатів у спостерігачі на виборах.

Свою заборону ЦВК обґрунтувала чинним законодавством Про вибори Президента України, в якому забороняється участь у спостережних місіях громадян країн, які Україна визнала агресором.

Також у спостерігачі не допускають громадян країни-окупанта.

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До слова, кількість бюлетенів у першому турі виборів президента збільшили на 260 тис.