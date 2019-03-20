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Как будет выглядеть Вокзальная площадь после реконструкции

Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов представил проект реконструкции Вокзальной площади.

Проект Вокзальної площі

Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов опубликовал в Facebook, на котором можно увидеть как будет выглядеть Вокзальная площадь в Киеве после реконструкции.

По его словам, в проект планируется внести определенные доработки.

Первым важным этапом работы станет расширение пешеходного пространства, зоны тротуаров и оптимизация логистики общественного транспорта, которые сделают площадь более удобной для пассажиров.

– Сразу за этим – объединение Пригородного и Центрального вокзалов в единый вокзальный комплекс с интеграцией его в систему городского общественного транспорта, – сообщил Кравцов.

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Кравцов добавил, что начало работ запланировано на июль 2019 года.

К слову, в Укрзализныце планируют разделить поезда на классы, которые будут отличаться по уровню комфорта и услуг.

Фото: Евгений Кравцов

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