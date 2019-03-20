Керівник Укрзалізниці Євген Кравцов представив проект реконструкції Вокзальної площі.

Керівник Укрзалізниці Євген Кравцов опублікував у Facebook фото, на якому можна побачити як виглядатиме Вокзальна площа у Києві після реконструкції.

За його словами, у проект планують внести певні доопрацювання.

Першим важливим етапом роботи стане розширення пішохідного простору, зони тротуарів та оптимізація логістики громадського транспорту, які зроблять площу більш зручною для пасажирів.

– Одразу за цим – об’єднання Приміського та Центрального вокзалів у єдиний вокзальний комплекс із інтеграцією його до системи міського громадського транспорту, – повідомив Кравцов.

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Кравцов додав, що початок робіт запланований на липень 2019 року.

До слова, в Укрзалізниці планують поділити потяги на класи, які відрізнятимуться за рівнем комфорту та послуг.

Фото: Євген Кравцов