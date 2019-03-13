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Укрзализныця разделит поезда на три класса

Укрзализныця планирует разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и услуг, что изменит подход к тарифообразованию.

Укрзалізниця

Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что работа над усовершенствованием системы изменения тарифов на пассажирские перевозки продолжается.

– Это нужно для того, чтобы Укрзализныця смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта, – отметил он.

По его словам, предусмотрено три класса поездов – комфорт, стандарт и эконом, которые будут разделены по уровню сервиса и иметь соответствующую стоимость.

Кравцов отметил, что введение классов – это вопрос ближайших недель или даже дней.

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Напомним, Укрзализныця планирует провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа, с 1 апреля на 12% и с 1 октября – на 12%.

Источник: УЗ

Фото: УЗ

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