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Факты / Украина

Меня обвиняют бандиты и убийцы! Павел Гриб выступил с последним словом

Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого РФ обвиняет в пособничестве терроризму, выступил с последним словом.

Павло Гриб

Во время судебных прений в Ростове-на-Дону украинский политзаключенный Павел Гриб выступил с последним словом.

Гриб не признал обвинений в свой адрес, поскольку их выдвинула ФСБ РФ, которую он назвал бандитами и убийцами.

Он также считает, что на момент своего заключения никто не мог и представить, что Беларусь на самом деле является опасной страной.

Напоследок Гриб пожелал всем украинцам, находящимся в плену, пройти его с достоинством, и завершил выступление словами Слава Украине.

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Суд должен вынести решение по делу украинского политзаключенного 22 марта в 11.00.

Отец Гриба считает, что теперь единственная надежда остается на обмен сына.

Напомним, прокуроры просят у суда шести лет заключения для украинца Павла Гриба.

Фото: Радио Свобода

Источник: Громадське

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