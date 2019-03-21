Український політв’язень Павло Гриб, якого РФ звинувачує у сприянні тероризму, виступив з останнім словом.

Під час судових дебатів у Ростові-на-Дону український політв’язень Павло Гриб виступив з останнім словом.

Гриб не визнав обвинувачень на свою адресу, оскільки їх висунула ФСБ РФ, яку він назвав бандитами і вбивцями.

Він також вважає, що на момент свого ув’язнення ніхто не міг й уявити, що Білорусь насправді є небезпечною країною.

Наостанок Гриб побажав усім українцям, які знаходяться у полоні, пройти його з гідністю, і завершив виступ словами Слава Україні.

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Суд має винести рішення у справі українського політв’язня 22 березня об 11.00.

Батько Гриба вважає, що тепер єдина надія залишається на обмін сина.

Нагадаємо, прокурори просять у суду шести років ув’язнення для українця Павла Гриба.

Фото: Радіо Свобода