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Факты / Украина / Общество

Где будут размещены радары TruCam (КАРТА)

С 25 марта значительно возрастет количество радаров TruCam для измерения скорости движения на дорогах Украины.

Где будут размещены радары TruCam (КАРТА)

С 25 марта количество приборов для измерения скорости движения увеличится на 25 радаров. Общее их количество составит 75 приборов, которые патрульная полиция будет использовать уже с 25 марта.

Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) появятся в 17 областях Украины: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой.

Патрульная полиция подготовила специальную инфографику, где наглядно изображены все пункты размещения радаров.

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Где будут размещены радары TruCam (КАРТА) / 4 фотографии

Читайте: TruCam вне закона? Топ-3 главных ответа о радаре

Работники патрульных служб жалуются, что водители пренебрегают правилами дорожного движения и превышают скорость даже при наличии радаров.

С начала использования радаров TruCam специалисты зафиксировали более 83 тыс. постановлений о превышении разрешенной скорости движения.

Напомним, Факты ICTV писали, как работает система измерения скорости радаром TruCam.

Источник: Нацполиция

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