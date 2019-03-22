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Де будуть розташовані радари TruCam (КАРТА)

З 25 березня значно зросте кількість радарів TruCam для вимірювання швидкості руху на дорогах України.

Де будуть розташовані радари TruCam (КАРТА)

З 25 березня кількість приладів для вимірювання швидкості руху збільшиться на 25 радарів. Загальна їх кількість становитиме 75 приладів, які патрульна поліція буде використовувати вже з 25 березня.

Нові ділянки використання приладів (позначені на карті червоним кольором) з’являться у 17 областях України:  Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій.

Патрульна поліція підготувала спеціальну інфографіку, де наочно зображені усі пункти розміщення радарів.

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Де будуть розташовані радари TruCam (КАРТА) / 4 фотографии

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Працівники патрульних служб нарікають, що водії нехтують правилами дорожнього руху і перевищують швидкість навіть при наявності радарів.

Від початку використання радарів TruCam фахівці зафіксували понад 83 тис. постанов про перевищення дозволеної швидкості руху.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, як працює система вимірювання швидкості радаром TruCam.

Джерело: Нацполіція

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