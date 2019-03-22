Під час виборчої кампанії зафіксували чотири схеми підкупу виборців, про які розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціі Максим Цуцкірідзе.

Перша схема підкупу виборців на виборах в Україні 2019 – це збір особистих даних громадян під час соціальних опитувань або анкетування, коли паралельно ставлять запитання щодо пріоритетності когось із кандидатів.

– Встановлюється ця пріоритетність, і, якщо хтось сумнівається, цього громадянина “анкетологи” намагаються переконати на користь іншого кандидата, – уточнив Цуцкірідзе.

Друга схема – це телефонні дзвінки з пропозицією проголосувати за того чи іншого кандидата у президенти.

Надання подарунків з агітаційною символікою в поліції називають третьою схемою підкупу.

Цуцкірідзе пояснив, що якщо вартість такого подарунка перевищує 58 грн – це вже підкуп, а не агітаційне залучення.

І четверта схема – виплата матеріальної допомоги під приводом і за умови голосування за певного кандидата.

З початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 3,5 тис. заяв та повідомлень, відкрила 189 проваджень за фактамипорушення виборчого законодавства.

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Нагадаємо, Арсен Аваков в ефірі Свободи слова заявив про створення на сайті МВС системи Вибори 2019, через яку громадяни України зможуть повідомляти про порушення виборчого процесу.