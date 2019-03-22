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Факти / Україна

Підкуп на виборах: поліція назвала чотири схеми

Під час виборчої кампанії зафіксували чотири схеми підкупу виборців, про які розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціі Максим Цуцкірідзе.

Підкуп виборців

Перша схема підкупу виборців на виборах в Україні 2019 – це збір особистих даних громадян під час соціальних опитувань або анкетування, коли паралельно ставлять запитання щодо пріоритетності когось із кандидатів.

– Встановлюється ця пріоритетність, і, якщо хтось сумнівається, цього громадянина “анкетологи” намагаються переконати на користь іншого кандидата, – уточнив Цуцкірідзе.

Друга схема – це телефонні дзвінки з пропозицією проголосувати за того чи іншого кандидата у президенти.

Надання подарунків з агітаційною символікою в поліції називають третьою схемою підкупу.

Цуцкірідзе пояснив, що якщо вартість такого подарунка перевищує 58 грн – це вже підкуп, а не агітаційне залучення.

І четверта схема – виплата матеріальної допомоги під приводом і за умови голосування за певного кандидата.

З початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 3,5 тис. заяв та повідомлень, відкрила 189 проваджень за фактамипорушення виборчого законодавства.

Читайте: МВС не допустить підкупу на виборах 2019 – Аваков

Нагадаємо, Арсен Аваков в ефірі Свободи слова заявив про створення на сайті МВС системи Вибори 2019, через яку громадяни України зможуть повідомляти про порушення виборчого процесу.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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