В операции по захвату Крыма участвовало минимум 10,5 тыс. российских военных.

Такие данные приводятся в приговоре Святошинского райсуда Киева экс-представителю президента РФ в аннексированном Крыму Олегу Белавенцеву от 18 марта, который опубликован в Едином реестре судебных решений.

Суд также установил, что Россия готовила аннексию полуострова с декабря 2013 года.

– В период с 20 февраля по 16 марта 2014 года на территорию АР Крым с территории РФ, в т.ч. через пограничный пункт пропуска Крым – паромная переправа, железнодорожным, водным и воздушным транспортом, незаконно перемещено не менее 10 500 российских военнослужащих, – говорится в тексте приговора.

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Кроме живой силы, оккупанты использовали 10 танков, 207 бронетранспортеров, 640 грузовиков, восемь береговых ракетных комплексов Бастион, 21 систему залпового огня Град, 12 систем Ураган, 16 бомбардировщиков, два истребителя и 26 вертолетов.

Установлено, что сам обвиняемый Белавенцев незаконно прилетел в Крым 22 февраля 2014 года около полуночи. За участие в операции по захвату полуострова Путин наградил его званием “Герой России” и медалью “Золотая звезда”.

Белавенцева суд признал виновным в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины и заочно приговорил к 13 годам тюрьмы.

Напомним, власти РФ планируют провести еще один “референдум” в Крыму, чтобы сделать оккупацию украинского полуострова “законной”.