В операції з захоплення Криму брали участь щонайменше 10,5 тис. російських військових.

Такі дані наводяться у вироку Святошинського райсуду Києва екс-представнику президента РФ в анексованому Криму Олегу Бєлавенцеву від 18 березня, який оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд також встановив, що Росія готувала анексію півострова з грудня 2013 року.

– У період з 20 лютого по 16 березня 2014 року на територію АР Крим з території РФ, в т.ч. через прикордонний пункт пропуску Крим – поромна переправа, залізничним, водним та повітряним транспортом, незаконно переміщено не менше 10 500 російських військовослужбовців, – йдеться у тексті вироку.

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Крім живої сили, окупанти використали 10 танків, 207 бронетранспортерів, 640 вантажівок, вісім берегових ракетних комплексів Бастіон, 21 систему залпового вогню Град, 12 систем Ураган, 16 бомбардувальників, два винищувачі і 26 вертольотів.

Встановлено, що сам обвинувачений Бєлавенцев незаконно прилетів до Криму 22 лютого 2014 року біля півночі. За участь в операції з захоплення півострова Путін нагородив його званням “Герой Росії” і медаллю “Золота зірка”.

Бєлавенцева суд визнав винним у пособництві ведення агресивної війни проти України і заочно засудив до 13 років в’язниці.

Нагадаємо, влада РФ планує провести іще один “референдум” в Криму, аби зробити окупацію українського півострова “законною”.