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Факты / Украина

В Киеве перекроют движение: дата и график

Вечером 30 марта в Киеве перекроют движение на нескольких улицах из-за фестиваля Французская весна в Украине, который пройдет на Софийской площади.

Київ

Движение 30 марта перекроют с 19.00 до 23.00 на улицах Владимирской, Софиевской, Малой Житомирской, (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской). Также перекроют движение по переулку Рыльского.

При этом движение на улице Крещатик 30 марта с 19.00 до 23.00 будет свободен.

В связи с перекрытием ряда улиц наземный транспорт изменит маршрут.

28 марта с 20.00 до 29 марта 01.00 и 30 марта с 20.00 до 23.00 частично отключат наружное освещение на улице Владимирской, Софийской площади и переулке Рыльского.

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К слову, на время реконструкции Шулявсього моста, который перекрыли с 16 марта, обнародовали схему движения для пешеходов.

Источник: КГГА

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