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Ремонт Шулявского моста: как обойти пешеходам (КАРТА)

На время реконструкции Шулявсього моста, который перекрыли с 16 марта, обнародовали схему движения для пешеходов.

Ремонт Шулявского моста: как обойти пешеходам (КАРТА)

Схему движения для пешеходов на время ремонта Шулявского путепровода опубликовала дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений.

Отмечается, что это поможет лучше ориентироваться в том, как правильно двигаться пешеходам на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана.

Дорожники просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Читайте: Шулявский мост перекрыли. Как объехать (КАРТА)

Напомним, Шулявский мост закрыли на реконструкцию 16 марта. Закончить работы обещают до конца текущего года.

Ранее Факты ICTV писали о том, как изменится движение общественного транспорта на время ремонта Шулявсього путепровода.

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