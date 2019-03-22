Ввечері 30 березня у Києві буде перекрито рух на декількох вулицях через фестиваль Французька весна в Україні, який пройде на Софійській площі.

Рух 30 березня перекриють з 19.00 до 23.00 на вулицях Володимирській, Софіївській, Малій Житомирській, (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської). Також перекриють рух на провулку Рильському.

Проте рух на вулиці Хрещатик 30 березня із 19.00 до 23.00 навпаки буде вільний.

У зв’язку з перекриттям низки вулиць наземний транспорт змінить маршрут.

28 березня із 20.00 до 29 березня 01.00 та 30 березня із 20.00 до 23.00 частково відключать зовнішнє освітлення на Софійській площі та на вулиці Володимирській, провулку Рильському.

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До речі, на час реконструкції Шулявсього моста, який перекрили з 16 березня, оприлюднили схему руху для пішоходів.