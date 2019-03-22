Суд виніс рішення у справі українського політв’язня Павла Гриба. Його засудили до 6 років ув’язнення.

Суд РФ у Ростові-на-Дону визнав Павла Гриба винним у нібито схилянні до теракту жительки Росії Тетяни Єршової, і засудив його до шести років позбавлення волі.

Відбувати вирок український політв’язень буде у колонії загального режиму.

Після того, як Грибу винесли вирок, він повідомив про те, що оголошує голодування.

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Український політв’язень не визнав себе винним у скоєнні злочину.

Нагадаємо, під час останніх судових дебатів українському політв’язню Павлу Грибу стало зле і йому викликали швидку.

Фото: Владислав Рязанцев