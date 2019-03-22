В течение пяти лет Служба безопасности Украины предотвратила порядка 300 террористических актов.

Служба безопасности Украины за пять лет своей деятельности предотвратила и ликвидировала около 300 терорестичних актов.

– СБУ может гордиться своими достижениями за пять военных лет, а народ Украины должен знать об этих достижениях: выявлено почти 300 террористических актов, целью которых было посеять панику и разочарование в обществе, – отметил Петр Порошенко на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ .

Президент добавил, что за это время разоблачены и осуждены за государственную измену и шпионаж 341 человек, изъято из незаконного оборота более 8 тыс. единиц оружия, более 960 тыс. взрывных устройств, боеприпасов и 10 тонн взрывчатки.

За прошлый год работники СБУ прервали деятельность нескольких агентурных сетей, которые создала российская разведка. Также специалисты обнаружили и задержали более 150 их участников террористических организаций “ДНР”/”ЛНР”.

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Спецоперации контрразведки помогли вывести на подконтрольную Украине территорию двух так называемых министров “ДНР” и руководительницу танкового подразделения боевиков. Сейчас они дают показания и сотрудничают со следствием.

СБУ недавно разоблачила деятельность агентов России под кодовым названием Сапфир. За совершение коррупционных преступлений осуждены более 1,5 тыс. человек.

Напомним, 22 марта в Харькове СБУ задержала террориста, завербованного российскими спецслужбами, который хотел взорвать одну из станций метро.