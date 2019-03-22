В Харькове СБУ задержала террориста, завербованного российскими спецслужбами, который хотел взорвать одну из станций метро.

Спецслужбы России завербовали одного из местных жителей для организации теракта в харьковском метро.

Теракт должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне выборов.

– Представителями спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, который приводился в действие телефонным звонком. Они также дали инструкции по подготовке к теракту и выплатили $50 тыс., – рассказали в пресс-службе СБУ.

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Также харьковчанин приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличения количества пострадавших.

– В рамках досудебного расследования оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж, – добавили в ведомстве.

Взрыв террорист планировал на станции метро Индустриальная. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.













Многочисленные жертвы и дестабилизация: спецслужбы РФ готовили теракт в метро Харькова / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Россия курировала план по срыву выборов в Украине, организацией которого занимался гражданин Украины Николай Дульский.

Фото: СБУ