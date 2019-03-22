PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Многочисленные жертвы и дестабилизация: спецслужбы РФ готовили теракт в метро Харькова

В Харькове СБУ задержала террориста, завербованного российскими спецслужбами, который хотел взорвать одну из станций метро.

Многочисленные жертвы и дестабилизация: спецслужбы РФ готовили теракт в метро Харькова

Спецслужбы России завербовали одного из местных жителей для организации теракта в харьковском метро.

Теракт должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне выборов.

– Представителями спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, который приводился в действие телефонным звонком. Они также дали инструкции по подготовке к теракту и выплатили $50 тыс., – рассказали в пресс-службе СБУ.

Читайте: СБУ задержала боевика бандформирования Призрак

Также харьковчанин приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличения количества пострадавших.

– В рамках досудебного расследования оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж, – добавили в ведомстве.

Взрыв террорист планировал на станции метро Индустриальная. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

  • image
  • image
  • image
Многочисленные жертвы и дестабилизация: спецслужбы РФ готовили теракт в метро Харькова / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Россия курировала план по срыву выборов в Украине, организацией которого занимался гражданин Украины Николай Дульский.

Фото: СБУ

Источник: СБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Харькове на кладбище нашли в пакете тело младенца
СБУ задержала боевика бандформирования Призрак
В Одесской области в партии бананов нашли почти 260 кг кокаина
200 тыс. грн за наркоторговцев: как в Харькове ловят вандалов
В Киеве разоблачили крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов
Вывели в оффшоры 340 млн грн – СБУ разоблачила финансовую пирамиду
В Харькове задержали пару, продававшую украинок в секс-рабство в Монако
Убийство военного под Харьковом: задержаны три подростка и девушка
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка