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За п’ять років СБУ попередила близько 300 терактів – Порошенко

Упродовж п’яти років Служба безпеки України попередила близько 300 терористичних актів.

За п’ять років СБУ попередила близько 300 терактів – Порошенко

Служба безпеки України за п’ять років своєї діяльності запобігла та ліквідувала близько 300 терористичних актів.

– СБУ може пишатися своїми досягненнями за п’ять військових років, а народ України повинен знати про ці досягнення: попереджено майже 300 терористичних актів, метою яких було посіяти паніку і зневіру в суспільстві, –  наголосив Петро Порошенко на урочистостях з нагоди 27-річчя створення СБУ.

Президент додав, що за  цей час викрито і засуджено за державну зраду та шпигунство 341 особу, вилучено з незаконного обігу понад 8 тис. одиниць зброї, понад 960 тис. вибухових пристроїв, боєприпасів та 10 тонн вибухівки.

За минулий рік працівники СБУ перервали діяльність кількох агентурних мереж, які створила російська розвідка. Також фахівці виявили та затримали понад 150 їх учасників терористичних організацій “ДНР”/”ЛНР”.

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Спецоперації контррозвідки допомогли вивести на підконтрольну Україні територію двох так званих міністрів “ДНР” і керівницю танкового підрозділу бойовиків.  Наразі вони дають свідчення і співпрацюють зі слідством.

СБУ нещодавно викрила діяльність агентів Росії під кодовою назвою Сапфір. За вчинення корупційних злочинів засудженні понад 1,5 тис. осіб.

Нагадаємо, 22 березня у Харкові СБУ затримала терориста, завербованого російськими спецслужбами, який хотів підірвати одну зі станцій метро.

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