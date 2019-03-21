Сотрудники СБУ задержали в районе проведения ООС боевика “ЛНР”, принимавшего активное участие в боевых действиях против украинской армии.

В районе проведения ООС задержан боевик “ЛНР”, принимавший активное участие в боевых действиях против украинской армии.

В 2014 году украинец прошел курс боевой и специальной подготовки в одном из тренировочных лагерей на территории Белгорода (РФ), который проводился инструкторами из российских силовых структур.

С июня 2014 по март 2018 года участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе террористической группировки Призрак, а после в различных подразделениях созданной российскими оккупационными войсками “Народной милиции “ЛНР”.

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Также он как артиллерист и наводчик артиллерийской батареи участвовал в обстрелах украинских военных в районе населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Комиссаровка, Белое, Дебальцево, Никишино и Бахмутки.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Он задержан на 60 суток.

Боевик предоставляет следствию показания о преступлениях террористов против мирного населения и ВСУ, а также военного присутствия России на Донбассе.

Напомним, в конце февраля на Донбассе задержали боевика, который причастен к катастрофе малайзийского Boeing MH17.